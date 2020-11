Goldie Hawn e Kurt Russell festeggiano 37 anni insieme

Leggi su vanityfair

(Di martedì 17 novembre 2020) In copertina sul magazine Parade vestiti da Babbo Natale, Kurt Russell e Goldie Hawn festeggiano 37 anni di vita di coppia, un vero record e non solo a Hollywood. Quali sono i segreti di questo legame così saldo e longevo? Secondo Goldie Hawn, 73 anni portati splendidamente, «non è in quello che facciamo, ma in come lo facciamo».