Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di martedì 17 novembre 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede tutti i principali partiti perdere voti ad eccezione di Fratelli d'Italia che continua la sua corsaQuello che però confermano tutte le ultime rilevazioni è il crollo della fiducia e del sostegno verso il governo Conte bis. Secondo Tecné solo il 32% ha fiducia nell'esecutivo mentre il 62,4% ha un giudizio negativo. Una crescita di un punto e mezzo per i contrari in una sola settimana. L'operato di Conte per quanto riguarda la seconda ondata viene poi giudicato positivo solo dal 39,9% degli intervistati.Pessimo anche il sentimet degli italiani sul Decreto Ristori, il denaro promesso dal governo per le attività costrette a ... Leggi su panorama (Di martedì 17 novembre 2020) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede tutti i principali partiti perdere voti ad eccezione di Fratelli d'Italia che continua la sua corsaQuello che però confermano tutte le ultime rilevazioni è il crollo della fiducia e del sostegno verso il governo Conte bis. Secondo Tecné solo il 32% ha fiducia nell'esecutivo mentre il 62,4% ha un giudizio negativo. Una crescita di un punto e mezzo per i contrari in una sola settimana. L'operato di Conte per quanto riguarda la seconda ondata viene poi giudicato positivo solo dal 39,9% degli intervistati.Pessimo anche il sentimet degli italiani sul Decreto Ristori, il denaro promesso dal governo per le attività costrette a ...

gennaromigliore : Definiti anche gli ultimi ruoli, ecco la squadra al completo di #ItaliaViva in Campania! - Tg3web : La Lombardia sfiora i 100 morti, ma rallentano gli accessi ai pronto soccorso. In prima linea sempre, da mesi, medi… - enpaonlus : Presidente @GiuseppeConteIT, è urgente vietare in Italia la produzione di pellicce e chiudere per sempre gli ultimi… - maya181103 : Ma i prof che iniziano un nuovo argomento gli ultimi 10 minuti meritano di trovarsi capelli nel piatto!!!! - danielhazan : RT @CottarelliCPI: @Cartabellotta Dr. Cartabellotta, scusi, ma mi sa che lei non ha letto bene il mio tweet.Come è chiaro, io confronto la… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Spagna, ricorda Messi nel suo necrologio: «Grazie per avermi fatto felice durante gli ultimi anni di vita» Corriere della Sera Scuola, il “patchwork” delle ordinanze regionali sulla didattica a distanza: la mappa

Le ordinanze delle Regioni sulla didattica a distanza: vediamo che cosa hanno deciso i presidenti che hanno firmato e aggiornato loro ordinanze a partire dal DPCM del 18 ottobre fino a quello del 3 no ...

Zona arancione in Friuli: confronto tra Governo e Regione - Tutti gli aggiornamenti ora per ora

Aggiornamento delle 10.30. Zona arancione in Friuli: confronto tra Governo e Regione. Alla fine, e in poco tempo, Massimiliano Fedriga porta a casa il risultato sperato e martedì 17, su iniziativa del ...

Le ordinanze delle Regioni sulla didattica a distanza: vediamo che cosa hanno deciso i presidenti che hanno firmato e aggiornato loro ordinanze a partire dal DPCM del 18 ottobre fino a quello del 3 no ...Aggiornamento delle 10.30. Zona arancione in Friuli: confronto tra Governo e Regione. Alla fine, e in poco tempo, Massimiliano Fedriga porta a casa il risultato sperato e martedì 17, su iniziativa del ...