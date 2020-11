"Gli effetti dell'asse Pd-M5s". Il parlamento ridotto al ripostiglio delle cose inutili (Di martedì 17 novembre 2020) La stracca democrazia italiana, con tutte le sue magagne, era comunque migliore rispetto al sistema che ormai l'ha sostituita, un dispositivo di potere bipolarizzato nel lavoro imbroglione degli schedatori della Casaleggio & Associati e nel vassallaggio commissariale all'ordine del capo del governo che trasforma il parlamento nel ripostiglio delle cose inutili. La democrazia rappresentativa, descritta in disgrazia se fosse stata usurpata dai pieni poteri reclamati dal capo leghista, si è sviluppata secondo il modulo grillino che l'ha ridotta a questo simulacro grazie all'impagabile supporto del collaborazionismo progressista. Quella sinistra forse meno maleducata (non sempre), magari meno ignorante (raramente), più rispettosa in teoria (ma non in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) La stracca democrazia italiana, con tutte le sue magagne, era comunque migliore rispetto al sistema che ormai l'ha sostituita, un dispositivo di potere bipolarizzato nel lavoro imbroglione degli schedatoria Casaleggio & Associati e nel vassallaggio commissariale all'ordine del capo del governo che trasforma ilnel. La democrazia rappresentativa, descritta in disgrazia se fosse stata usurpata dai pieni poteri reclamati dal capo leghista, si è sviluppata secondo il modulo grillino che l'ha ridotta a questo simulacro grazie all'impagabile supporto del collaborazionismo progressista. Quella sinistra forse meno maleducata (non sempre), magari meno ignorante (raramente), più rispettosa in teoria (ma non in ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Giustizia, servizi e industria: gli effetti delle riforme strutturali sul Pil Il Sole 24 ORE Siamo ancora in tempo per fermare il cambiamento climatico?

Anche se le emissioni di gas serra si azzerassero entro il 2100 l'aumento della temperatura globale continuerà, fino ad arrivare a +3 °C entro il 2500, causando un innalzamento degli oceani di tre met ...

Nel mondo 2 Paesi su 3 non garantiscono una vita dignitosa a donne e bambini. E il Covid ha peggiorato ovunque l’accesso all’istruzione

Violenza, minor accesso a istruzione e cure mediche e mancanza di un ambiente sano in cui crescere. Sono le caratteristiche dei Paesi in cui donne e bambini sono più a rischio. Nel mondo sono 110 su 1 ...

