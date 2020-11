Giulio Tarro | una voce fuori dal coro | “Ecco perché sul Covid stiamo sbagliando tutto”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – «Non di solo-19 si muore in Italia e nel mondo». Le morti attribuite ufficialmente alnavirus non sono dipese tutte dall’infezione. «A mio avviso, e credo non solo mio, le morti sono da accreditare a una scarsa tenuta del sistema ospedaliero». A dirlo non è qualche negazionista da corteo, ma uno dei più accreditati virologi a livello internazionale. Parliamo di, che in una lunga intervista rilasciata ieri a Ciociariaoggi ribalta completamente la narrazione filogovernativa del contagio andando a colpire nervi già scoperti da altri esperti come Bassetti e Zangrillo. Milioni di positivi, pochissimi morti (in proporzione) Ancheparla di «fobia, provocata da politica e media, di aver ...