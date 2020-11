Giroud vuole lasciare il Chelsea: l’Inter può ritentare l’assalto (Di martedì 17 novembre 2020) Olivier Giroud vuole lasciare il Chelsea durante il mercato di gennaio: sull’attaccante francese c’è nuovamente l’Inter Potrebbe clamorosamente riaprirsi la telenovela legata al futuro di Olivier Giroud, che vorrebbe lasciare il Chelsea durante la finestra invernale di calciomercato per cercare maggiore continuità. Secondo quanto riportato dal The Athletic, l’attaccante francese si rivelerebbe la pedina ideale per ricoprire il ruolo di vice-Lukaku all’Inter. I nerazzurri ritenteranno l’assalto tra qualche settimana, proprio come avvenuto un anno fa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) Olivierildurante il mercato di gennaio: sull’attaccante francese c’è nuovamente l’Inter Potrebbe clamorosamente riaprirsi la telenovela legata al futuro di Olivier, che vorrebbeildurante la finestra invernale di calciomercato per cercare maggiore continuità. Secondo quanto riportato dal The Athletic, l’attaccante francese si rivelerebbe la pedina ideale per ricoprire il ruolo di vice-Lukaku all’Inter. I nerazzurri ritenteranno l’assalto tra qualche settimana, proprio come avvenuto un anno fa. Leggi su Calcionews24.com

