Giovanni Petrucci confermato presidente Federbasket col 90% dei voti (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - Giovanni Petrucci è stato confermato alla guida della Federazione italiana pallacanestro per il quadriennio 2021/2024. Il numero uno uscente, candidato unico, ha ottenuto 81 voti sui 90 validamente espressi (9 schede bianche), pari al 90% delle preferenze. ’’Sono onorato ed orgoglioso di essere stato rieletto. E’ il momento più difficile per il Paese e dobbiamo intervenire con riforme e rivoluzioni nell’interesse della pallacanestro’’ ha detto Petrucci (foto archivio Fip). ’’Sono realista, ma più passa il tempo e più non comprendo perchè si voglia insistere su una riforma che penalizza il mondo dello sport, uno dei settori in Italia che funziona meglio. La riforma, finora, ha creato disorientamento più che ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA -è statoalla guida della Federazione italiana pallacanestro per il quadriennio 2021/2024. Il numero uno uscente, candidato unico, ha ottenuto 81sui 90 validamente espressi (9 schede bianche), pari al 90% delle preferenze. ’’Sono onorato ed orgoglioso di essere stato rieletto. E’ il momento più difficile per il Paese e dobbiamo intervenire con riforme e rivoluzioni nell’interesse della pallacanestro’’ ha detto(foto archivio Fip). ’’Sono realista, ma più passa il tempo e più non comprendo perchè si voglia insistere su una riforma che penalizza il mondo dello sport, uno dei settori in Italia che funziona meglio. La riforma, finora, ha creato disorientamento più che ...

BologniniS : RT @LuigiBrugnaro: ?????????? L'Assemblea Generale Elettiva ha confermato Giovanni Petrucci come Presidente della Federbasket. Il Consiglio Fede… - SanGiobbeBasket : RT @LuigiBrugnaro: ?????????? L'Assemblea Generale Elettiva ha confermato Giovanni Petrucci come Presidente della Federbasket. Il Consiglio Fede… - REYER1872 : RT @LuigiBrugnaro: ?????????? L'Assemblea Generale Elettiva ha confermato Giovanni Petrucci come Presidente della Federbasket. Il Consiglio Fede… - LuigiBrugnaro : ?????????? L'Assemblea Generale Elettiva ha confermato Giovanni Petrucci come Presidente della Federbasket. Il Consiglio… - SporteSaluteSpA : Giovanni Petrucci confermato Presidente della FIP. ?? Buon lavoro! -