Gino Strada ultima Speranza. Per il ministro è fatta, per il medico invece... (Di martedì 17 novembre 2020) È giallo sul coinvolgimento di Gino Strada nella sanità della Calabria. Il ministro alla Salute Roberto Speranza ai microfoni di Cartabianca, su Rai3, afferma che "ci sono state interlocuzioni importanti" con il medico fondatore di Emergency "in queste ore e in queste giornate, valuteremo con lui e la sua squadra quali sono le modalità più opportune per svolgere questo impegno". Peccato che lo stesso Gino Strada abbia chiarito, dopo che un'agenzia lo dava per "indisponibile" al ruolo di commissario, di non aver ancora "ricevuto nessuna proposta formale" e finora non c'è niente "di reale e concreto da comunicare". Interlocuzioni senza proposte concrete? Insomma la vicenda, usando le parole dello ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) È giallo sul coinvolgimento dinella sanità della Calabria. Ilalla Salute Robertoai microfoni di Cartabianca, su Rai3, afferma che "ci sono state interlocuzioni importanti" con ilfondatore di Emergency "in queste ore e in queste giornate, valuteremo con lui e la sua squadra quali sono le modalità più opportune per svolgere questo impegno". Peccato che lo stessoabbia chiarito, dopo che un'agenzia lo dava per "indisponibile" al ruolo di commissario, di non aver ancora "ricevuto nessuna proposta formale" e finora non c'è niente "di reale e concreto da comunicare". Interlocuzioni senza proposte concrete? Insomma la vicenda, usando le parole dello ...

