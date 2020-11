Ginnastica da casa bollente: dalla Leotta alla Balivo che curve! (Di martedì 17 novembre 2020) Wanda Nara la palestra se l'è portata direttamente a casa, Caterina Balivo cerca la motivazione giusta per cominciare e Diletta Leotta si allena a ritmo di musica. Melissa Satta consiglia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 novembre 2020) Wanda Nara la palestra se l'è portata direttamente a, Caterinacerca la motivazione giusta per cominciare e Dilettasi allena a ritmo di musica. Melissa Satta consiglia di ...

Ginnastica collo: esercizi per prevenire il dolore

Il collo è una delle parti del corpo che viene sottoposta al maggior numero di stress, peraltro molto frequenti ogni giorno, tutti i giorni. Pertanto, non c’è da stupirsi che se il tuo collo è rigido ...

