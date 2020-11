Gianni Petrucci è per sempre | confermato numero uno della Federbasket | è presidente di qualcosa o di tutto lo sport dal lontano 1992

(Di martedì 17 novembre 2020) È dalche. Di una o addirittura di tutte le Federazioni, poco cambia. Prima, poi del Coni, adesso di nuovopallacanestro italiana: è appena stato rieletto per altri quattro anni, con oltre il 90% dei consensi, ovviamente da candidato unico (in Fip non ha mai praticamente avuto un rivale). Si parla tanto del ventennio di Malagò (che punta dritto al suo terzo mandato consecutivo, riforma di Spadafora permettendo), ma quello dipuò a tutti gli effetti essere considerato un trentennio. Lo raggiungerà nel 2022, quando sarà ancora in sella alla sua amata Federazione Italiana Pallacanestro, a cui nel corso del tempo ha dato tanto, e forse ha ...

I consiglieri federali eletti in rappresentanza degli atleti sono il confermato Giacomo Galanda, per quanto riguarda i professionisti, e Kathrin Ress e Alessandro Marzoli per i dilettanti.Gianni Petrucci è stato rieletto alla presidenza della Federbasket per il terzo mandato consecutivo, il suo quinto in totale alla guida della Fip. A rinnovare la fiducia per il ...