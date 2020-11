GF Vip | Patrizia De Blanck furiosa con la Salemi | Zorzi e Adua

Leggi su solodonna

(Di martedì 17 novembre 2020) Una nomination inaspettata quella della contessa De, inaspettata anche per la nobildonna che si è infuriata soprattutto con Giuliacolpevole di averla nominata nonostante sia arrivata da pochi giorni nella Casa Come al solito le reazioni della Desono sempre molto pittoresche. La contessa è in nomination con Francesco Oppini e questa sfida non è che l’abbia presa molto bene e ha dato escandescenze GF VipArticolo completo: dal blog SoloDonna