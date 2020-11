GF Vip | Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi | «Non accetto lezioni di bon ton da te»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 17 novembre 2020) Nuova discussione nella casa del GF Vip trae la contessa De. Domenica, all’ora di pranzo,ha iniziato a mangiare senza aspettare che tutti fossero a tavola.gliel’ha fatto notare e lei è andata su tutte le furie. “Io devo mangiare perché devo prendere le medicine” ha sbottato, allontanandosi dalla sala da pranzo per poi rientrare infuriata. L’influencer ha replicato con altrettanta veemenza: “Sei la prima che rompe i cog**oni, per una volta che uno li rompe a te, non rompere i cog**oni”. “Nondi bon ton da te, non ti permettere mai più” ha detto lei. Dopo una serie di botta e risposta,ha abbandonato il gruppo, ...