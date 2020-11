Genoa | Zapata guarito dal Coronavirus | domani le visite mediche

sportli26181512 : Genoa, UFFICIALE: Zapata guarito dal Covid: Cristian Zapata è guarito dal Covid, il... - DOGORBiG : RT @DiMarzio: #Genoa, tutti i giocatori tornano negativi. Anche #Zapata dopo l'ultimo tampone - DiMarzio : #Genoa, tutti i giocatori tornano negativi. Anche #Zapata dopo l'ultimo tampone - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Zapata torna negativo, domani visite d'idoneità - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Zapata torna negativo, domani visite d'idoneità -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Zapata

Buone notizie in casa Genoa. Cristian Zapata, il difensore colombiano risultato positivo al Covid, prima della sfida con la Roma è tornato negativo. Il giocatore era in isolamento ormai da sabato 7 no ...Attraverso il proprio sito ufficiale, il Genoa ha comunicato la negatività di Cristian Zapataall’ultimo tampone e la conseguente possibilità di rientrare a far parte del gruppo di Maran per il colombi ...