Garanzia Italia, SACE e Banca Mps a supporto di Maeg Costruzioni (Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – La Maeg Costruzioni di Vazzola, azienda trevigiana player internazionale nel settore delle Costruzioni, nel quale gioca il doppio ruolo di General Contractor e di specialista nelle lavorazioni in acciaio, ha ottenuto un finanziamento da 4 milioni di euro erogato da Banca Monte dei Paschi di Siena e garantito da SACE nell’ambito di Garanzia Italia, ai sensi del Decreto Liquidità. Il finanziamento della durata complessiva di cinque anni, – fa sapere SACE in una nota – è finalizzato a sostenere il capitale circolante e i costi relativi al personale. “Ora più che mai, – ha dichiarato Alessio Ortolan, amministratore unico di Maeg Costruzioni – il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – Ladi Vazzola, azienda trevigiana player internazionale nel settore delle, nel quale gioca il doppio ruolo di General Contractor e di specialista nelle lavorazioni in acciaio, ha ottenuto un finanziamento da 4 milioni di euro erogato daMonte dei Paschi di Siena e garantito danell’ambito di, ai sensi del Decreto Liquidità. Il finanziamento della durata complessiva di cinque anni, – fa saperein una nota – è finalizzato a sostenere il capitale circolante e i costi relativi al personale. “Ora più che mai, – ha dichiarato Alessio Ortolan, amministratore unico di– il ...

