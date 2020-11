Gara Austria iGP Manager Metropolitan: Tankulu vince al photofinish (Di martedì 17 novembre 2020) Tankulu vince il gran premio corso sul Red Bull Ring sorpassando Sanchez pochi metri prima del traguardo. Si tratta del primo successo della stagione per il Team Lotus che ora può recuperare in classifica rispetto ai primi tre team. Terzo classificato Rambaudi; il francese porta per la prima volta il team Falco Aggressivo sul podio. Riviviamo insieme le fasi salienti della Gara in Austria del campionato ufficiale di iGP Manager organizzato da Metropolitan Magazine. I risultati di Gara del gran premio dell’Austria – Photo Credit: Metropolitan Magazine ItaliaGara Austria iGP Manager Metropolitan, una Gara combattuta fino alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 novembre 2020)il gran premio corso sul Red Bull Ring sorpassando Sanchez pochi metri prima del traguardo. Si tratta del primo successo della stagione per il Team Lotus che ora può recuperare in classifica rispetto ai primi tre team. Terzo classificato Rambaudi; il francese porta per la prima volta il team Falco Aggressivo sul podio. Riviviamo insieme le fasi salienti dellaindel campionato ufficiale di iGPorganizzato daMagazine. I risultati didel gran premio dell’– Photo Credit:Magazine ItaliaiGP, unacombattuta fino alla ...

