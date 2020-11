Francesca Pepe contro Matilde Brandi dopo il GF Vip: “Cafona romana” (Di martedì 17 novembre 2020) Francesca Pepe dopo la diretta del GF Vip si è duramente scagliata contro Matilde Brandi, senza nemmeno risparmiare Andrea Zelletta. Francesca Pepe negli ultimi giorni era tornata al centro della cronaca rosa per avere iniziato una vera e propria guerra social contro Matilde Brandi. La modella, sul suo profilo Instagram, ha confidato di aver sfiorato … L'articolo Francesca Pepe contro Matilde Brandi dopo il GF Vip: “Cafona romana” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 17 novembre 2020)la diretta del GF Vip si è duramente scagliata, senza nemmeno risparmiare Andrea Zelletta.negli ultimi giorni era tornata al centro della cronaca rosa per avere iniziato una vera e propria guerra social. La modella, sul suo profilo Instagram, ha confidato di aver sfiorato … L'articoloil GF Vip: “Cafona romana” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Francesca Pepe contro Matilde Brandi dopo il GF Vip: “Cafona romana” - #Francesca #contro #Matilde #Brandi - christianwvs_ : ma francesca kappa con la pepe stasera non c'è? #GFVIP - Faro45973868 : @GFVIP_Official @GrandeFratello @EliaAntonella fatti un fidanzato fai pena, potete uscire insieme tu Guenda Selvagg… - Frances70909797 : @GF_diretta Francesca pepe odioooooo cattiva non capisce niente ha seri problemi - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Trash Francesca Pepe A Live Non è la D’Urso “non prova pietà” per una dimessa Matilde Brandi…ecco cos’è su… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pepe Matilde Brandi piange a Live Non è la d’Urso: c’entra Francesca Pepe CheDonna.it Francesca Pepe contro Matilde Brandi dopo il GF Vip: “Cafona romana”

Francesca Pepe negli ultimi giorni era tornata al centro della cronaca rosa per avere iniziato una vera e propria guerra social contro Matilde Brandi. La modella, sul suo profilo Instagram, ha ...

GF Vip: Matilde Brandi in lacrime dalla D’Urso

Matilde Brandi durante Live! Non è la D’Urso ha un acceso diverbio con Franceska Pepe. Francesca attacca prima Matilde Brandi sui social ...

Francesca Pepe negli ultimi giorni era tornata al centro della cronaca rosa per avere iniziato una vera e propria guerra social contro Matilde Brandi. La modella, sul suo profilo Instagram, ha ...Matilde Brandi durante Live! Non è la D’Urso ha un acceso diverbio con Franceska Pepe. Francesca attacca prima Matilde Brandi sui social ...