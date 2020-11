Follonica | troppi insegnanti in quarantena | chiuse tre scuole fino al 23 novembre

(Di martedì 17 novembre 2020) Il sindaco diAndrea Benini ha provveduto a sospendere l’attività didattica in presenza, da mercoledì 18 a lunedì 23, nella aule della scuola primaria Don Milani e in quelle dellesecondarie di primo grado Luca Pacioli e Arrigo Bugiani, a favore della D.A.D. La notizia è stata pubblicata sul sito dello stesso Comune. L'articolo .

FOLLONICA. Chiuse le due scuole secondarie della città, la Bugiani e la Pacioli, oltre alla scuola primaria Don Milani: ad annunciarlo questa mattina, martedì 17 novembre, è stato il sindaco di Follon ...Sono pochi gli insegnanti delle scuole medie e delle elementari di Follonica che attualmente non si trovano in quarantena per essere venuti in contatto con un caso di coronavirus. Talmente pochi che m ...