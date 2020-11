Fiorentina, Venuti: «Facevo il raccattapalle per Prandelli, ora vogliamo aprire un ciclo» (Di martedì 17 novembre 2020) Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina, ha parlato sulle pagine di Repubblica: queste le parole del giocatore viola Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina, ha parlato sulle pagine di Repubblica della stagione con la viola. Le sue parole. Prandelli – «Prandelli ci ha fatto un discorso iniziale parlando di Ribery e di quella gara col Bayern Monaco in Champions nel 2010, facendo anche una battuta a Franck. Ecco, gli vorrei dire: guarda mister che in quella sfida c’ero anche io! Ero dal lato della curva Ferrovia a fare il raccattapalle e ricordo bene il gol di Vargas e purtroppo anche quello di Robben. Stare a contatto coi tuoi idoli, per me era come toccare il cielo con un dito». BENEVENTO– «È nel destino. Dopo la morte ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) Lorenzo, terzino della, ha parlato sulle pagine di Repubblica: queste le parole del giocatore viola Lorenzo, terzino della, ha parlato sulle pagine di Repubblica della stagione con la viola. Le sue parole.– «ci ha fatto un discorso iniziale parlando di Ribery e di quella gara col Bayern Monaco in Champions nel 2010, facendo anche una battuta a Franck. Ecco, gli vorrei dire: guarda mister che in quella sfida c’ero anche io! Ero dal lato della curva Ferrovia a fare ile ricordo bene il gol di Vargas e purtroppo anche quello di Robben. Stare a contatto coi tuoi idoli, per me era come toccare il cielo con un dito». BENEVENTO– «È nel destino. Dopo la morte ...

