Fiorentina | Callejon negativo al tampone Sarà a disposizione di Prandelli

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 17 novembre 2020) Buone notizie in casa: Josèè risultatoall’ultimoeffettuato. L’esterno spagnolo si era dovuto fermare prima della trasferta di Parma, il 7 novembre, perché contagiato dal Covid-19. Di qui l’obbligo di tutta la squadra di andare in isolamento fiduciario, anche perché pure il dg viola Joe Barone e un membro dello staff sono risultati positivi 10 giorni fa. L’uscita delladalla ‘bolla’ è prevista per domani, mercoledì 18 novembre.sarà subito adida domani, dopo l’esonero di Iachini. Foto: TwitterL'articolo, ...