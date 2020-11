Fifa, ufficiale: rinviato il Mondiale per Club (Di martedì 17 novembre 2020) La Fifa ha deciso di rinviare il Mondiale per Club: la manifestazione si svolgerà in Qatar dall’1 all’11 febbraio 2021 Arriva l’ufficialità sullo slittamento del Mondiale Fifa per Club. In origine in programma a dicembre, la manifestazione è stata spostata invece dall’1 all’11 febbraio 2021, sempre in Qatar. All base del rinvio la difficile situazione in merito al Covid-19 e alla pandemia sanitaria, che ha costretto la Fifa a spostare la data della manifestazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) Laha deciso di rinviare ilper: la manifestazione si svolgerà in Qatar dall’1 all’11 febbraio 2021 Arriva l’ufficialità sullo slittamento delper. In origine in programma a dicembre, la manifestazione è stata spostata invece dall’1 all’11 febbraio 2021, sempre in Qatar. All base del rinvio la difficile situazione in merito al Covid-19 e alla pandemia sanitaria, che ha costretto laa spostare la data della manifestazione. Leggi su Calcionews24.com

