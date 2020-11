FIFA, rinviato il Mondiale per Club: si giocherà a febbraio (Di martedì 17 novembre 2020) La FIFA, con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, ha disposto il rinvio del Mondiale per Club. Alla luce della pandemia di Covid-19 e il suo impatto permanente sul calcio, la FIFA ha assunto alcune decisioni relative alle sue competizioni. Il Mondiale per Club originariamente in programma per dicembre è stato rinviato dall’1 all’11 febbraio 2021 e si terrà regolarmente in Qatar. Nella stessa nota, è stata comunicata anche la cancellazione dei Mondiali femminili U20 e U17 previsti per quest’anno. I rispettivi paesi ospitanti, Costa Rica e India, ospiteranno l’edizione successiva dei due tornei nel 2022. L'articolo FIFA, rinviato il Mondiale per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 novembre 2020) La, con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, ha disposto il rinvio delper. Alla luce della pandemia di Covid-19 e il suo impatto permanente sul calcio, laha assunto alcune decisioni relative alle sue competizioni. Ilperoriginariamente in programma per dicembre è statodall’1 all’112021 e si terrà regolarmente in Qatar. Nella stessa nota, è stata comunicata anche la cancellazione dei Mondiali femminili U20 e U17 previsti per quest’anno. I rispettivi paesi ospitanti, Costa Rica e India, ospiteranno l’edizione successiva dei due tornei nel 2022. L'articoloilper ...

kupaleon : RT @DiMarzio: Mondiale per Club rinviato: le nuove date scelte dalla FIFA - gemin_steven98 : RT @SkySport: Mondiale per club rinviato a febbraio 2021: il comunicato ufficiale della Fifa - napolista : FIFA, rinviato il Mondiale per Club: si giocherà a febbraio Originariamente in programma a dicembre, è stato sposta… - SkySport : Mondiale per club rinviato a febbraio 2021: il comunicato ufficiale della Fifa - Fakoo17 : RT @DiMarzio: Mondiale per Club rinviato: le nuove date scelte dalla FIFA -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA rinviato FIFA, rinviato il Mondiale per Club: si giocherà a febbraio - ilNapolista ilnapolista FIFA, rinviato il Mondiale per Club: si giocherà a febbraio

Originariamente in programma a dicembre, è stato spostato di due mesi dalla FIFA. Cancellati i Mondiali femminili U20 e U17 ...

UFFICIALE – La Coppa del Mondo per club rinviata al 1 Febbraio: ecco i dettagli

Alla luce dell’attuale pandemia globale di COVID-19 e del suo impatto sul calcio, la FIFA ha preso una serie di decisioni relative alle competizioni, tra cui il Mondiale per Club 2020 e i tornei ...

Originariamente in programma a dicembre, è stato spostato di due mesi dalla FIFA. Cancellati i Mondiali femminili U20 e U17 ...Alla luce dell’attuale pandemia globale di COVID-19 e del suo impatto sul calcio, la FIFA ha preso una serie di decisioni relative alle competizioni, tra cui il Mondiale per Club 2020 e i tornei ...