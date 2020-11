FIFA, Mondiale per Club: rinviata a febbraio 2021 la manifestazione che avrà luogo in Qatar (Di martedì 17 novembre 2020) Rinviato il Mondiale per Club.La situazione epidemiologica dettata dall'imperversare del Covid-19 sta sicuramente determinando decisioni di rilievo, anche per quanto concerne i massimi livelli del mondo del calcio. La FIFA, infatti, con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, ha disposto il rinvio del Mondiale per Club con la seguente nota:"Alla luce della pandemia di Covid-19 e il suo impatto permanente sul calcio, la FIFA ha assunto alcune decisioni relative alle sue competizioni. Il Mondiale per Club originariamente in programma per dicembre è stato rinviato dall'1 all'11 febbraio 2021 e si terrà regolarmente in Qatar".Bosnia-Italia, Evani: “Fatti tanti sacrifici, ... Leggi su mediagol (Di martedì 17 novembre 2020) Rinviato ilper.La situazione epidemiologica dettata dall'imperversare del Covid-19 sta sicuramente determinando decisioni di rilievo, anche per quanto concerne i massimi livelli del mondo del calcio. La, infatti, con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, ha disposto il rinvio delpercon la seguente nota:"Alla luce della pandemia di Covid-19 e il suo impatto permanente sul calcio, laha assunto alcune decisioni relative alle sue competizioni. Ilperoriginariamente in programma per dicembre è stato rinviato dall'1 all'11e si terrà regolarmente in".Bosnia-Italia, Evani: “Fatti tanti sacrifici, ...

