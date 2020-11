Fifa, il mondiale per club in Qatar slitta a febbraio 2021 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si terrà sempre in Qatar, ma dall'1 all'11 febbraio 2021 il mondiale per club Fifa, inizialmente previsto a dicembre. Lo ha annunciato ufficialmente la stessa federazione internazionale, specificando che le riprogrammazioni delle competizioni continentali legate alla pandemia hanno costretto a far slittare di un paio di mesi il torneo. A parte il Bayern Monaco (vincitore della Champions League) e l'Al-Duhail, campione nazionale del paese ospitante, devono ancora qualificarsi tutte le altre partecipanti: la vincitrice della CONCACAF Champions League, della AFC Champions League, della CAF Champions League e della Copa Libertadores. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si terrà sempre in, ma dall'1 all'11ilper, inizialmente previsto a dicembre. Lo ha annunciato ufficialmente la stessa federazione internazionale, specificando che le riprogrammazioni delle competizioni continentali legate alla pandemia hanno costretto a farre di un paio di mesi il torneo. A parte il Bayern Monaco (vincitore della Champions League) e l'Al-Duhail, campione nazionale del paese ospitante, devono ancora qualificarsi tutte le altre partecipanti: la vincitrice della CONCACAF Champions League, della AFC Champions League, della CAF Champions League e della Copa Libertadores.

