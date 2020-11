Fiere | Roma | a Codeway 2020 si dà appuntamento mondo della cooperazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 novembre 2020), 17 nov. (Labitalia) - Dal 25 al 27 novembre Fieradàalla Development Community italiana e internazionale al primo evento completamente digitale per il settore.- Cooperation and development expo, ideato e organizzato da Fiera, è la manifestazione che coniuga laallo sviluppo sostenibile a un nuovo modo di fare business e alla relazione forte che è necessario creare tra profit e non profit; è il momento in cui le aziende impegnate nel settore, e anche quelle che a esso vogliono aprirsi, possono incontrare istituzioni, agenzie e organizzazioniinternazionale, per dare il via a nuovi rapporti e opportunità, attraverso una piattaforma innovativa ed ...