Fdi | approvati nostri documenti che migliorano piano cittadino

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma – “Siamo moderatamente soddisfatti per l’approvazione di variin Assemblea Capitolina, tra ordini del giorno ed emendamenti, chein parte ilSocialepresentato dalla giunta Raggi con dati purtroppo fermi addirittura ai primi mesi del 2017”. Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, membro della commissione politiche sociali, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio ed i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini. “Abbiamo presentato tantissime proposte, anche accogliendo le richieste delle rappresentanze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori, visto che il documento grillino era totalmente carente di prospettiva sull’emergenza sanitaria in atto, oltre che su ...