Fausto Brizzi e Silvia Salis | matrimonio a sorpresa FOTO

Fausto Brizzi ha pronunciato il fatidico si alla presenza dei soli 4 testimoni. Il regista ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita sposando la compagna Silvia Salis, olimpica di lancio del martello. La coppia aveva comunicato di non avere ancora scelto la data e invece a sorpresa i due si sono sposati a Roma.

