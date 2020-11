Export Italia sostenuto da vendite extra-UE (Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – A settembre c’è stata una crescita delle esportazioni del 2,7% e una lieve flessione per le importazioni -0,6% rispetto al mese precedente, secondo i dati pubblicati dall’Istat. L’aumento su base mensile dell’Export è dovuto al marcato incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+8,1%), mentre quelle verso l’area Ue sono in lieve calo (-2,1%). Nel terzo trimestre 2020, rispetto al precedente, l’Export segna un aumento del 30,4%, cui contribuiscono per due terzi i forti incrementi delle vendite di beni strumentali e beni intermedi verso entrambi i principali mercati di sbocco, Ue ed extra Ue. Nello stesso periodo, le importazioni crescono del 21,7%. A settembre 2020 l’Export registra una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – A settembre c’è stata una crescita delle esportazioni del 2,7% e una lieve flessione per le importazioni -0,6% rispetto al mese precedente, secondo i dati pubblicati dall’Istat. L’aumento su base mensile dell’è dovuto al marcato incremento delleverso i mercatiUe (+8,1%), mentre quelle verso l’area Ue sono in lieve calo (-2,1%). Nel terzo trimestre 2020, rispetto al precedente, l’segna un aumento del 30,4%, cui contribuiscono per due terzi i forti incrementi delledi beni strumentali e beni intermedi verso entrambi i principali mercati di sbocco, Ue edUe. Nello stesso periodo, le importazioni crescono del 21,7%. A settembre 2020 l’registra una ...

