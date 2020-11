Eugenio Gaudio: la storia del neo commissario alla Sanità in Calabria indagato (Di martedì 17 novembre 2020) Zuccatelli non ha fatto in tempo a lasciare il palco dimettendosi che già è iniziato un nuovo atto della tragicommedia per la nomina del commissario alla Sanità in Calabria: Eugenio Gaudio, neo commissario e rettore uscente dell’università La Sapienza, è indagato dallo scorso anno dalla Procura di Catania nell’ambito dell’inchiesta ‘Università bandita’ su presunte irregolarità su concorsi accademici che, secondo l’accusa, sarebbero stati truccati. Il reato ipotizzato nei suoi confronti è la turbata libertà del procedimento e riguarda la sua partecipazione a una commissione esaminatrice. Eugenio Gaudio: il pasticcio del neo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Zuccatelli non ha fatto in tempo a lasciare il palco dimettendosi che già è iniziato un nuovo atto della tragicommedia per la nomina delSanità in, neoe rettore uscente dell’università La Sapienza, èdallo scorso anno dProcura di Catania nell’ambito dell’inchiesta ‘Università bandita’ su presunte irregolarità su concorsi accademici che, secondo l’accusa, sarebbero stati truccati. Il reato ipotizzato nei suoi confronti è la turbata libertà del procedimento e riguarda la sua partecipazione a una commissione esaminatrice.: il pasticcio del neo ...

