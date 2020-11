Esce “Universal Gloria” – il singolo di Dolche che da voce a chi chiede un mondo migliore (Di martedì 17 novembre 2020) Venerdì 20 novembre Esce “UNIVERSAL GLORIA”, il nuovo singolo della cantautrice e polistrumentista italo-francese Dolche. “Universal Gloria”, tratto dall’album di inediti “Exotic Diorama” (già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme digitalihttps://ffm.to/Dolche-exotic-diorama). È un brano attuale dallo spirito natalizio attraverso cui Dolche presta la sua voce a tutti coloro che chiedono maggiori diritti e un mondo migliore. Un Gloria universale che accomuna un grido di aiuto, un richiamo all’amore incondizionato e alla fede nelle persone. Quello di “Universal Gloria” è un testo scritto per far riflettere su tutte quelle problematiche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 17 novembre 2020) Venerdì 20 novembre“UNIVERSAL GLORIA”, il nuovodella cantautrice e polistrumentista italo-francese. “Universal Gloria”, tratto dall’album di inediti “Exotic Diorama” (già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme digitalihttps://ffm.to/-exotic-diorama). È un brano attuale dallo spirito natalizio attraverso cuipresta la suaa tutti coloro che chiedono maggiori diritti e un. Un Gloria universale che accomuna un grido di aiuto, un richiamo all’amore incondizionato e alla fede nelle persone. Quello di “Universal Gloria” è un testo scritto per far riflettere su tutte quelle problematiche ...

