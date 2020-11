Epidemiologo Lopalco: “Il Coronavirus non andrà più via, continuerà a circolare” (Di martedì 17 novembre 2020) “Anche se avessimo allungato di qualche mese il lockdown ci sarebbe stata comunque una seconda ondata, perché questo virus continua a circolare in maniera completamente nascosta. Ormai è un virus endemico, non andrà più via“. Così l’Epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, in merito alla pandemia da Covid-19 che ha colpito l’Italia. “Il vaccino potrà cambiare il nostro modo di vivere – ha spiegato Lopalco ai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’, in onda su Rai Radio 1 -. E’ probabile che con il vaccino metteremo in sicurezza le persone più fragili e potremo vivere un po’ più tranquillamente. E poi comunque, a mano a mano che arriveranno le nuove ondate saranno sempre più ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) “Anche se avessimo allungato di qualche mese il lockdown ci sarebbe stata comunque una seconda ondata, perché questo virus continua a circolare in maniera completamente nascosta. Ormai è un virus endemico, non andrà più via“. Così l’e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi, in merito alla pandemia da Covid-19 che ha colpito l’Italia. “Il vaccino potrà cambiare il nostro modo di vivere – ha spiegatoai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’, in onda su Rai Radio 1 -. E’ probabile che con il vaccino metteremo in sicurezza le persone più fragili e potremo vivere un po’ più tranquillamente. E poi comunque, a mano a mano che arriveranno le nuove ondate saranno sempre più ...

