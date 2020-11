Elisabetta Gregoraci si è arrabbiata | “Non è che sono stata un quarto d’ora con quest’uomo”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 novembre 2020), da quando si è liberata della ship con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5, sta sciogliendo le briglie regalando momenti di vera televisione. È successo anche nell’ultima diretta, durante il confronto di fuoco con Dayane Mello. La modella brasiliana ne ha avuto un po’ per tutti negli ultimi giorni, in particolare contro, a cui ha rivolto parole molto dure in merito alla sua relazione con Flavio Briatore e alla carriera televisiva. Lo sfogo dicontro Dayane Se Dayane avesse rivolto tali accuse in passato, probabilmente avrebbe ricevuto come risposta un sorriso forzato da parte della showgirl. Le cose peròcambiate, ed evidentemente la modella non ha ancora metabolizzato il cambiamento ...