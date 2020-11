Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini. Conto alla rovescia per l'ultima sfida a Ballando con le Stelle

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 novembre 2020) Sabato 21 novembre alle 20.35 su Rai1, si giocherà l'del dance show che ha letteralmente stregato milioni di telespettatori per oltre 2 mesi: Bndo con le2020. Milly Carlucci, insieme al suo gruppo autoriale, in un momento “particolare” come questo è riuscita a portare nelle case degli italiani una ventata di leggerezza, con il suo stile unico e inconfondibile. Le coppie di ballo ancora in gara sono Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca e Lucrezia Lando,e Raimondo Todaro,e Maykel Fonts e Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira. Per 10 straordinari appuntamenti ha ...