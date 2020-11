Elezioni USA | Michelle Obama contro Trump | la risposta

(Di martedì 17 novembre 2020)USA che hanno visto coinvolta anche la famigliarisponde aed alle sue scelte di questa settimana Un lungo post su Instagram di, che circa 4 anni fa, si è trovata a cedere il suo posto alla Casa Bianca. L’ex First Lady, infatti, ha commentato indignata per il comportamento … L'articolo proviene da Inews.it.

valigiablu : Elezioni USA, l’attacco alla democrazia di Trump e del partito repubblicano | @_arianna - matteosalvinimi : #Salvini: Elezioni USA, in democrazia chi vince ha sempre ragione e non vedo l’ora di congratularmi con il nuovo pr… - ladyonorato : La quantità di commenti feroci che ho ricevuto al mio unico tweet sulle elezioni USA conferma l’importanza di soste… - DoctorWho744 : Elezioni USA 6: Aggiornamento del 16/11 - MarcelloBotzo : RT @Acidelius: Lettera del generale Dominique Delawarde sulle elezioni USA -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni USA

Nell'ottobre scorso, a poche settimane dalle elezioni del 3 novembre che avrebbero portato alla vittoria di Biden (sulla quale pendono tuttavia le azioni legali intentate dal presidente in carica ...La ex first lady su Instagram richiama il presidente uscente: "Giocare con queste teorie cospirative senza base mette in pericolo la salute e la sicurezza del paese". Oggi è uscito l'ultimo libro di O ...