Elezioni Usa e nuovi scenari tra pandemia e Grande Reset. La conferenza del Primato Nazionale (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – Dalle Elezioni del 3 novembre sono passate due settimane ma negli Stati Uniti regnano ancora caos e incertezza. Tra Joe Biden presidente eletto dalla Cnn, Donald Trump che non molla, conta dei voti ancora in corso a causa di un sistema elettorale da terzo mondo, manifestazioni e violenze antifa, non è facile districarsi tra i vari scenari che potrebbero prendere forma nel breve e nel medio periodo. Anche per questo giovedì alle ore 21 il Primato Nazionale ha organizzato una conferenza che sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook. Dal Covid-19 al Grande Reset Un’occasione per capire, dopo le Elezioni presidenziali Usa 2020, quali saranno i nuovi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – Dalledel 3 novembre sono passate due settimane ma negli Stati Uniti regnano ancora caos e incertezza. Tra Joe Biden presidente eletto dalla Cnn, Donald Trump che non molla, conta dei voti ancora in corso a causa di un sistema elettorale da terzo mondo, manifestazioni e violenze antifa, non è facile districarsi tra i variche potrebbero prendere forma nel breve e nel medio periodo. Anche per questo giovedì alle ore 21 ilha organizzato unache sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook. Dal Covid-19 alUn’occasione per capire, dopo lepresidenziali Usa 2020, quali saranno i...

valigiablu : Elezioni USA, l’attacco alla democrazia di Trump e del partito repubblicano | @_arianna - Corriere : Trump e la vittoria di Biden: «Non concedo nulla. È stato un voto truccato». E Twitter lo “censura” - matteosalvinimi : #Salvini: Elezioni USA, in democrazia chi vince ha sempre ragione e non vedo l’ora di congratularmi con il nuovo pr… - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: Un appuntamento da non perdere con ospiti di alto profilo. Questo giovedì in diretta sulla nostra pagina Facebook #elezioni… - OsservatorioG : In #AmericaLatina si inizia già a parlare del nuovo ordine mondiale dopo la fine del processo elettorale presidenzi… -