Donazioni da lobbisti | l’autodifesa di Giarrusso | “Contributo ricevuto dalle stesse persone che hanno finanziato il M5s nel 2018”

(Di martedì 17 novembre 2020) Bufera sull’eurodeputato 5 Stelle Dino, all’indomani del servizio di ‘Report’ in cui si fa riferimento ad alcunericevute dall’ex ‘Iena ai tempi della campagna elettorale per le europee del 2019: nel dettaglio si parla di 4.800 euro donati dalla lobbista Ezia Ferrucci, socia della Bdl lobbying srl, e di una cifra analoga erogata da Carmela Vitter, moglie di Piero di Lorenzo, titolare, amministratore delegato e presidente della Irbn di Pomezia. In un lungo video postato su Facebook l’europarlamentare si è difeso dagli attacchi ribadendo la correttezza del suo operato: “Il finanziamento è assolutamente regolare. L’ho accettato solo dopo aver saputo che nel 2018 la stessa Ferrucci haallo stesso modo la campagna elettorale di tutto il ...

MarisaDenaro71 : @DinoGiarrusso paladino della trasparenza, del pensiero a 5stelle, ma come è possibile che le sia sfuggito un finan… - AleFiveStars : RT @fattoquotidiano: FINANZIAMENTI DAI LOBBISTI #Giarrusso sotto accusa. Ecco la ricostruzione dell'accaduto - sergimagugliani : RT @fattoquotidiano: FINANZIAMENTI DAI LOBBISTI #Giarrusso sotto accusa. Ecco la ricostruzione dell'accaduto - fattoquotidiano : FINANZIAMENTI DAI LOBBISTI #Giarrusso sotto accusa. Ecco la ricostruzione dell'accaduto - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Donazioni da lobbisti, l’autodifesa di Giarrusso: “Contributo ricevuto dalle stesse persone che hanno finanziato il M5… -

Ultime Notizie dalla rete : Donazioni lobbisti

L’ex inviato delle Iene Dino Giarrusso, finito nel mirino di “Report” per via di finanziamenti sospetti, potrebbe venire espulso dal Movimento 5 stelle. Il programma televisivo in onda su “Rai3” ha pa ...L'ex inviato delle Iene Dino Giarrusso, finito nel mirino di "Report" per via dei finanziamenti sospetti, potrebbe venire espulso dal Movimento 5 stelle.