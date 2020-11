Dino Giarrusso, donazioni dei lobbisti all’eurodeputato M5s: segnalato ai probiviri (Di martedì 17 novembre 2020) Ha ricevuto quasi quindicimila euro di donazioni durante la campagna elettorale. Soldi arrivati da tre finanziatori: la ceo di una società di lobbying, la moglie di un noto imprenditore del settore farmaceutico e una srl della provincia di Catania. Adesso è stato segnalato ai probiviri del Movimento 5 stelle. È bufera su Dino Giarrusso, ex inviato delle Iene eletto dai 5 stelle a Bruxelles. L’eurodeputato è stato citato dall’ultima inchiesta di Report per alcune donazioni ricevute per la campagna elettorale del 2019. All’ex Iena, infatti, sono arrivati da 4.800 euro da Ezia Ferrucci, ceo della Bdl lobbying srl, iscritta nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera. La Bdl si occupa della “gestione dei rapporti con gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Ha ricevuto quasi quindicimila euro didurante la campagna elettorale. Soldi arrivati da tre finanziatori: la ceo di una società di lobbying, la moglie di un noto imprenditore del settore farmaceutico e una srl della provincia di Catania. Adesso è statoaidel Movimento 5 stelle. È bufera su, ex inviato delle Iene eletto dai 5 stelle a Bruxelles. L’eurodeputato è stato citato dall’ultima inchiesta di Report per alcunericevute per la campagna elettorale del 2019. All’ex Iena, infatti, sono arrivati da 4.800 euro da Ezia Ferrucci, ceo della Bdl lobbying srl, iscritta nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera. La Bdl si occupa della “gestione dei rapporti con gli ...

lucianonobili : “La vergogna dei finanziamenti ai partiti non è mai finita, ha solo cambiato veste. Gli uomini dei partiti prendono… - fanpage : 'Il M5S, nel momento della sua nascita, ha fatto della mancanza di struttura e della scelta di non avere determinat… - MarisaDenaro71 : @DinoGiarrusso paladino della trasparenza, del pensiero a 5stelle, ma come è possibile che le sia sfuggito un finan… - AleFiveStars : RT @fattoquotidiano: FINANZIAMENTI DAI LOBBISTI #Giarrusso sotto accusa. Ecco la ricostruzione dell'accaduto - sergimagugliani : RT @fattoquotidiano: FINANZIAMENTI DAI LOBBISTI #Giarrusso sotto accusa. Ecco la ricostruzione dell'accaduto -