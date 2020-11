Diavolo anche senza il secondo: chi guiderà il Milan? (Di martedì 17 novembre 2020) Altra brutta notizia in casa del Diavolo rossonero. Giacomo Murelli non sarà in panchina al San Paolo nella sfida tra Napoli e Milan in programma domenica 22 novembre alle ore 20.45. Infatti anche il vice di Stefano Pioli è risultato positivo al covid. “In isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio” informa il Milan in una nota. Chi andrà in panchina? La palla passa ai collaboratori tecnici cioè Daniele Bonera e Davide Lucarelli. Murelli quindi non avrà l’occasione di guidare il Diavolo in ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 17 novembre 2020) Altra brutta notizia in casa delrossonero. Giacomo Murelli non sarà in panchina al San Paolo nella sfida tra Napoli ein programma domenica 22 novembre alle ore 20.45. Infattiil vice di Stefano Pioli è risultato positivo al covid. “In isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da untampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio” informa ilin una nota. Chi andrà in panchina? La palla passa ai collaboratori tecnici cioè Daniele Bonera e Davide Lucarelli. Murelli quindi non avrà l’occasione di guidare ilin ...

Il Milan deve fare a meno anche del vice allenatore Murelli, positivo al Covid. Allarme verso il Napoli: chi dirigerà il gruppo? “AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il ...

Gli Orologi del Diavolo, qual è la storia vera: chi è il vero Gianfranco Franciosi e anticipazioni finale

Gli Orologi del Diavolo, serie tv di grande successo in onda su Rai1, racconta la storia vera di Gianfranco Franciosi: chi è il protagonista e cosa accade nel finale ...

Il Milan deve fare a meno anche del vice allenatore Murelli, positivo al Covid. Allarme verso il Napoli: chi dirigerà il gruppo? "AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il ...