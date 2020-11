Di Maio: "FdI e Lega difendono Polonia e Ungheria. Forza Italia no" (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - "Nulla ci accomuna a Berlusconi, ma opposizione e maggioranza possono collaborare sulla manovra. Io oggi ho visto due forze politiche dell'opposizione difendere due Paesi dell'Est Europa che vogliono bloccare il Recovery Fund. Questo non l'ha fatto Forza Italia. Sicuramente c'è un approccio diverso. È da irresponsabili difendere le posizioni di Ungheria e Polonia". Lo afferma a 'Cartabianca' il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri sottolinea: "È inaccettabile che parte dell'opposizione sostenga Polonia e Ungheria". Sull'Europa Di Maio non crede che, finita l'emergenza covid, ci sarà il ritorno del Patto di Stabilità". Leggi su agi (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - "Nulla ci accomuna a Berlusconi, ma opposizione e maggioranza possono collaborare sulla manovra. Io oggi ho visto due forze politiche dell'opposizione difendere due Paesi dell'Est Europa che vogliono bloccare il Recovery Fund. Questo non l'ha fatto. Sicuramente c'è un approccio diverso. È da irresponsabili difendere le posizioni di". Lo afferma a 'Cartabianca' il ministro degli Esteri, Luigi Di. Il ministro degli Esteri sottolinea: "È inaccettabile che parte dell'opposizione sostenga". Sull'Europa Dinon crede che, finita l'emergenza covid, ci sarà il ritorno del Patto di Stabilità".

fisco24_info : Di Maio: 'FdI e Lega difendono Polonia e Ungheria. Forza Italia no': AGI - 'Nulla ci accomuna a Berlusconi, ma opp… - DomRainaldi : @sofertweets Uno peggio dell'altro : De Micheli, Speranza, Di Maio, Azzolina, etc etc Mi consola (pochissimo) il fa… - ros_raff : Io nn reputo di essere 5s ma da terzo dico che se dovesse esserci un organo collegiale a capo, tanto per fare 2 nom… - Ulisseonline : Iannone: 'Da gialla a rossa senza passare da arancione. De Luca, Di Maio e De Magistris tutti contro tutti sulla pe… - AntonellaStara3 : @AngeloBonelli1 Caro Angelo, il problema non è solo la Lega e FdI, ma anche i 5S che pochi di loro si salvano. Luig… -