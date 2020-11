Di Maio dice che il M5S deve pesare di più nel governo (Di martedì 17 novembre 2020) Gli Stati Generali del Movimento Cinque Stelle, dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a Repubblica, sono serviti a decidere su due punti: le alleanze, che si fanno in base ai programmi «come gli iscritti avevano deciso già ad agosto»; e il rapporto con Rousseau, «che va modificato a partire dalla gestione dei fondi e dalla certificazione delle liste». Quanto all’azione di governo, però, Di Maio ribadisce: «Il Movimento deve farsi valere di più». C’è un prima e un dopo nel Movimento, spiega Di Maio. Ma cosa è cambiato? «Il fatto che il Movimento si candidi a essere una forza politica strutturale del panorama italiano», risponde. «Ricorda le parole di Beppe ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 novembre 2020) Gli Stati Generali del Movimento Cinque Stelle,il ministro degli Esteri Luigi Diin un’intervista a Repubblica, sono serviti a decidere su due punti: le alleanze, che si fanno in base ai programmi «come gli iscritti avevano deciso già ad agosto»; e il rapporto con Rousseau, «che va modificato a partire dalla gestione dei fondi e dalla certificazione delle liste». Quanto all’azione di, però, Diribadisce: «Il Movimentofarsi valere di più». C’è un prima e un dopo nel Movimento, spiega Di. Ma cosa è cambiato? «Il fatto che il Movimento si candidi a essere una forza politica strutturale del panorama italiano», risponde. «Ricorda le parole di Beppe ...

