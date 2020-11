Demon' s Souls per PS5 è un capolavoro che supera l' originale nei voti delle recensioni della critica

Leggi su eurogamer

(Di martedì 17 novembre 2020) La nuova incarnazione di's; già disponibile da diversi giorni anche se noi italiani dobbiamo attendere come minimo la giornata di giovedì 19 novembre per provarlo finalmente con mano (sempre che siate tra i fortunati che sono riusciti a pre-ordinare una PS5 o che riusciranno ad acquistarla online al day one). Intanto lee i giudiziiniziano a essere parecchi e, dopo aver letto la nostra recensione di's, possiamo farci un'idea più chiaraopinioniinternazionale dando un'occhiata aiche l'opera targata Bluepoint Games sta ottenendo. Il gioco attualmente ha una valutazione OpenCritic di ...