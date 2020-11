D’Amato | ritardo su forniture vaccini influenza | arrivano 73mila dosi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma – “Suiantli ci sono ritardi nelledovuti a difficolta’ produttive a livello mondiale. In arrivo nel fine settimana una fornitura da 73 mila”. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Ad oggi lesomministrate sono oltre un milione- continua D’Amato- con una copertura dei soggetti di eta’ superiore ai 65 anni pari al 50% e dei soggetti in eta’ compresa dai 60 ai 64 anni pari al 45% e degli altri soggetti a rischio come da circolare ministeriale pari al 54%”.