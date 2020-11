Dall’Inghilterra una nuova mascherina che blocca il coronavirus al 90%: ecco come funziona (Di martedì 17 novembre 2020) Gareth Cave è scienziato ed esperto di nanotecnologie alla Nottingham Trent University, è anche fondatore e direttore di Pharm2Farm, una società che si occupa di fertilizzanti vegetali, biodisponibilità di oligoelementi. Ha inventato insieme al suo team una mascherina in grado di uccidere il coronavirus al 90%. Ha parlato di questa sua innovazione a ITV, emittente televisiva. Tutto funziona grazie a diversi strati presenti e due particolarmente efficaci. Il primo esterno realizzato con materiale idrorepellente, il secondo costituito da rivestimento in rame che rilascia ioni. come spiega nel sito della società di ricerca, gli ioni riescono a distruggere il materiale genetico interno all’involucro del virus che viene annientato e impossibilitato a riprodursi. Questa ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 17 novembre 2020) Gareth Cave è scienziato ed esperto di nanotecnologie alla Nottingham Trent University, è anche fondatore e direttore di Pharm2Farm, una società che si occupa di fertilizzanti vegetali, biodisponibilità di oligoelementi. Ha inventato insieme al suo team unain grado di uccidere ilal 90%. Ha parlato di questa sua innovazione a ITV, emittente televisiva. Tuttograzie a diversi strati presenti e due particolarmente efficaci. Il primo esterno realizzato con materiale idrorepellente, il secondo costituito da rivestimento in rame che rilascia ioni.spiega nel sito della società di ricerca, gli ioni riescono a distruggere il materiale genetico interno all’involucro del virus che viene annientato e impossibilitato a riprodursi. Questa ...

