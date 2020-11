Da male assoluto a bene da proteggere: il “sì” a Mediaset è il punto di non-ritorno del M5S (Di martedì 17 novembre 2020) Una volta superato, è impossibile tornare alla stato iniziale: così gli esperti definiscono il punto di non ritorno. Esattamente quello doppiato dal M5S nel momento in cui ha detto “sì” all’emendamento che corazza Mediaset contro le incursioni dei francesi di Vivendi. A questo punto, tutto è possibile. Persino il ripristino dei vitalizi o della prescrizione. Già, perché per i Cinquestelle nulla è più identitario dell’avversione al Biscione e al suo Padrone. In fondo è da lì che discendono. È quello il loro brodo primordiale, sapientemente versato nei talk-show dai vari Santoro, Travaglio, Gomez e altra compagnia ospitante. L’inciucio come sinonimo di accordo inconfessabile, al limite ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 novembre 2020) Una volta superato, è impossibile tornare alla stato iniziale: così gli esperti definiscono ildi non. Esattamente quello doppiato dal M5S nel momento in cui ha detto “sì” all’emendamento che corazzacontro le incursioni dei francesi di Vivendi. A questo, tutto è possibile. Persino il ripristino dei vitalizi o della prescrizione. Già, perché per i Cinquestelle nulla è più identitario dell’avversione al Biscione e al suo Padrone. In fondo è da lì che discendono. È quello il loro brodo primordiale, sapientemente versato nei talk-show dai vari Santoro, Travaglio, Gomez e altra compagnia ospitante. L’inciucio come sinonimo di accordo inconfessabile, al limite ...

