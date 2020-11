Da Amici 20 la terribile storia di Esa cacciato di casa e picchiato perchè figlio illegittimo (Di martedì 17 novembre 2020) Nella puntata di Amici 20 in onda oggi 17 novembre su Italia 1, c’è stato modo di conoscere meglio gli allievi che sono entrati nella scuola. Tra i protagonisti di questa edizione c’è anche Esa Abrate, voluto nella scuola da Rudy Zerbi. Esa ha raccontato la sua storia, fatta di momenti davvero molto drammatici, soprattutto l’infanzia, quando è stato cacciato di casa da sua madre e dal padre. In realtà Esa era figlio illegittimo ed è per questo che fu cacciato di casa e affidato, se così si può dire, a una amica di sua madre che però aveva diversi problemi tanto da arrivare a picchiarlo. “Mi picchiava con i caricabatterie dei cellulari così forte che ho ancora le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 novembre 2020) Nella puntata di20 in onda oggi 17 novembre su Italia 1, c’è stato modo di conoscere meglio gli allievi che sono entrati nella scuola. Tra i protagonisti di questa edizione c’è anche Esa Abrate, voluto nella scuola da Rudy Zerbi. Esa ha raccontato la sua, fatta di momenti davvero molto drammatici, soprattutto l’infanzia, quando è statodida sua madre e dal padre. In realtà Esa eraed è per questo che fudie affidato, se così si può dire, a una amica di sua madre che però aveva diversi problemi tanto da arrivare a picchiarlo. “Mi picchiava con i caricabatterie dei cellulari così forte che ho ancora le ...

StefaniaSiben : @CasatiSilvano Terribile davvero! Amici lo hanno avuto:crampi di ore, Mancanza di respiro, schiena 'come se qualcuno mi pugnalasse' - alepaganotwit : Cari Amici, Vi invito a leggere e diffondere l’intervista che segue del Dott. Luca Speciani, presidente dell’Associ… - mewmewtokyo : RT @DavanzoEmilia: Care amiche/amici, scusate se non rispondo questa mattina..ho un terribile mal di testa...non riesco al momento ad affro… - thelastslothh : @eccociquaa Da quel che ho capito si conoscono e sono amici, comunque sarebbe terribile - emmh_Lucia : RT @CicRosina: Domenica scorsa ho guardato Non è l'arena per sentire Cotticelli, tra un po' guarderò Non è la D'Urso per sentire Spirlì. È… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici terribile Grottaferrata - Tanti i messaggi dei Sindaci dei Castelli Romani per la scomparsa di Vergati Castelli Notizie Amici 20, il dolore dell’allievo Esa Abrate: “Mio padre mi picchiava”

Amici 20 allievi, Esa Abrate racconta il dramma della sua infanzia: "Non potevo uscire" Sabato è iniziata la nuova edizione di Amici e si è formata la ...

Lego Star Wars – Holiday Special: recensione del film d’animazione Disney+

La recensione di Lego Star Wars - Holiday Special, in cui Rey viaggia alla ricerca di una conoscenza più profonda della Forza.

Amici 20 allievi, Esa Abrate racconta il dramma della sua infanzia: "Non potevo uscire" Sabato è iniziata la nuova edizione di Amici e si è formata la ...La recensione di Lego Star Wars - Holiday Special, in cui Rey viaggia alla ricerca di una conoscenza più profonda della Forza.