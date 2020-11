Cuori nella tormenta: Francesco Nuti era stato considerato per un ruolo nel film (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il protagonista di Cuori nella tormenta interpretato da Carlo Verdone, inizialmente sarebbe dovuto essere interpretato da Francesco Nuti. Il ruolo del protagonista di Cuori nella tormenta, interpretato da Carlo Verdone, inizialmente sarebbe dovuto andare a Francesco Nuti, che rifiutò a causa di un altro progetto. La parte fu quindi affidata a Verdone e il ruolo del cuoco andò a Lello Arena. Nuti in quel periodo si stava dedicando alle riprese di Casablanca, Casablanca, suo debutto alla regia. Grazie a questa pellicola vinse il premio come miglior regista esordiente al Festival internazionale del cinema di San Sebastián ed il secondo David di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il protagonista diinterpretato da Carlo Verdone, inizialmente sarebbe dovuto essere interpretato da. Ildel protagonista di, interpretato da Carlo Verdone, inizialmente sarebbe dovuto andare a, che rifiutò a causa di un altro progetto. La parte fu quindi affidata a Verdone e ildel cuoco andò a Lello Arena.in quel periodo si stava dedicando alle riprese di Casablanca, Casablanca, suo debutto alla regia. Grazie a questa pellicola vinse il premio come miglior regista esordiente al Festival internazionale del cinema di San Sebastián ed il secondo David di ...

