Crisanti | «Riaprire a Natale per fare tutto il casino che abbiamo fatto in Sardegna? È follia»

(Di martedì 17 novembre 2020) «Lo dico sinceramente». Il virologo Andrea, ad Agorà, mette subito i paletti. «Noi stiamo imponendo un sacrificio importante agli italiani. Stiamo accettando anche un sacrificio sociale, perché 500 morti al giorno sono un sacrificio sociale ed emotivo grandissimo. E dietro ogni morto c’è un episodio di sofferenza grave. Poi che facciamo? Riapriamo, per poiil, e scusate la parola, cheinquesta estate e ricominciare da capo? Questo è moralmente inaccettabile».e le sofferenze di carattere economico «È vero», incalza il professore dell’università di Padova. ...

Riaperture di Natale, Crisanti frena: "Sarebbe come ricominciare dall'inizio" ha detto il professore ordinario di microbiologia e virologia ...ROMA. "Stiamo accettando il sacrificio sociale di 500 morti al giorno, e poi che facciamo? Riapriamo tutto a Natale per poi fare tutto il casino che abbiamo fatto in Sardegna quest'estate e ricomincia ...