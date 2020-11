Crisanti boccia il test fai da te di Zaia: «Follia totale, vi spiego perché non sono una cosa seria» (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Pochi minuti per sapere se si è positivi al Coronavirus, tutto in casa, da soli e senza controllo di un operatore sanitario. L’idea dei test fai da te lanciata ieri dal presidente del Veneto Luca Zaia, che lo ha provato su se stesso, non piace per niente ad Andrea Crisanti. Il direttore di Microbiologia di Padova a radio Capital ha bocciato senza appello il test sui cui la regione Veneto ha lavorato negli ultimi tre mesi: «Stiamo banalizzando una cosa serissima di sanità pubblica, paragonandolo a un test di gravidanza». Coronavirus, test fai da te. cosa sono e come funzionano i kit di auto-diagnosi annunciati da ... Leggi su open.online (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Pochi minuti per sapere se si è positivi al Coronavirus, tutto in casa, da soli e senza controllo di un operatore sanitario. L’idea deifai da te lanciata ieri dal presidente del Veneto Luca, che lo ha provato su se stesso, non piace per niente ad Andrea. Il direttore di Microbiologia di Padova a radio Capital hato senza appello ilsui cui la regione Veneto ha lavorato negli ultimi tre mesi: «Stiamo banalizzando unaserissima di sanità pubblica, paragonandolo a undi gravidanza». Coronavirus,fai da te.e come funzionano i kit di auto-diagnosi annunciati da ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 17 novembre. Nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute altri 27.354 casi con 152.663 tamponi e 504 morti.

Un lockdown totale e senza eccezioni, quello in cui spera Crisanti. Ora vedremo". Covid, per miglioramenti bisognerà cancellare il Natale: parla il virologo.

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 17 novembre. Nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute altri 27.354 casi con 152.663 tamponi e 504 morti. Un lockdown totale e senza eccezioni, quello in cui spera Crisanti. Ora vedremo". Covid, per miglioramenti bisognerà cancellare il Natale: parla il virologo.