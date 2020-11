Cremona | nuova illuminazione nel centro storico

(Di martedì 17 novembre 2020), 17 novembre 2020 - E ilrisplenderà diluce. Procedono gli interventi per la riqualificazione illuminotecnica in città. Dalla prossima settimana, per la durata di alcuni mesi, ...

Cremona, 17 novembre 2020 - E il centro risplenderà di nuova luce. Procedono gli interventi per la riqualificazione illuminotecnica in città. Dalla prossima settimana, per la durata di alcuni mesi, fa ...Il report di martedì 17 novembre fornito dalla Regione. Effettuati 38.283 tamponi, il rapporto tamponi/ nuovi casi è oggi pari al 22%. La provincia di Milano resta la più colpita, con 2.356 casi di Co ...