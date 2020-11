Covid: studio shock, 'ripresa turismo a Ny solo nel 2025' (Di martedì 17 novembre 2020) NEW YORK, 17 NOV - A causa della pandemia una ripresa completa del turismo nella città di New York potrebbe arrivare solo nel 2025. E' lo scenario che emerge da un rapporto di NYC&Company, l'ente che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 17 novembre 2020) NEW YORK, 17 NOV - A causa della pandemia unacompleta delnella città di New York potrebbe arrivarenel. E' lo scenario che emerge da un rapporto di NYC&Company, l'ente che ...

petergomezblog : “Il coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019”. Lo studio italiano svela la “diffusione sottotraccia per… - Agenzia_Italia : Il virus in Italia da settembre 2019, lo conferma uno studio - Agenzia_Ansa : #Covid in Italia già da settembre 2019, lo dice uno studio dell'Istituto dei tumori di Milano #ANSA - ItaliaLongeva : #anziani e #Covid19: il rischio è la fragilità. Secondo uno studio dell'#ISS, 1?persona su6? deceduta per… - TommasoCanetta : RT @FactaNews: FACTA | ?? Storie Cosa dice lo studio che retrodaterebbe a settembre 2019, l'arrivo del #coronavirus in Italia? Perché divers… -