Covid | Speranza | Vaccino da fine gennaio Di Maio | Gino Strada è patrimonio | va protetto

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto, ospite a Cartabianca su Rai Tre, ha parlato della situazione italiana sul Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). "Non sarà un Natale come gli altri, né in Italia né in Europa" ha detto, spiegando che i prossimi "saranno mesi complicati". L'arrivo di unperò è sempre più vicino: "Ale prime dosi, vaccinazione su larga scala in primavera". E sul caso Calabria "nelle prossime ore troveremo una figura".