Covid | potere e rischio reazionario

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 17 novembre 2020) Aveva ragione Luca Zaia a dire che contro la pandemia «si è perso lo spirito della sfida comune». Forse avrebbe dovuto ricordarlo anche al suo capo, Matteo Salvini. Ma, insomma, è già tanto che finalmente ci sia qualcuno che lo dica: «Siamo passati dal noi all’io. Così rischiamo di perdere la guerra dell’epidemia». E probabilmente non soltanto quella.Il governatore del Veneto si riferiva a certe piazze affollate nei weekend, ma non gliene saranno sfuggite altre, meno spensierate e in cui cresce una protesta che mette insieme pezzi anche molto diversi di società, ciascuno dei quali appare però impegnato nella tutela del proprio interesse, e poi lì si ferma.Di fronte alla paura per le conseguenze della pandemia, c’è stato infatti un ripiegamento generale sul sé. Ciò che spesso ...